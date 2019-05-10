В Турции ответили на слухи о срыве сделки по С-400 с Россией

Руководитель Департамента по коммуникациям в Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун назвал ошибочными сообщения СМИ о якобы срыве сделки по покупке страной ЗРК С-400 у России.

— Уважаемый Джулиан (журналист, опубликовавший материал). Ваши источники ошибаются. Информацию берите у меня: сделка по покупке С-400 завершена, — написал он в "Твиттере".

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах Анкары сообщил о возможном срыве покупки Турцией российских ракетных комплексов С-400. В материале утверждалось, что это решение турецкого президента связано с падением курса национальной валюты и угрозой санкций США, что грозит стране серьёзным экономическим кризисом.