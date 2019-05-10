Греческое правительство получило вотум доверия в парламенте

Поводом для вотума послужило негативное высказывание первого замминистра здравоохранения в адрес депутата с ограниченными возможностями.

Правительство Греции, возглавляемое премьером Алексисом Ципрасом, получило вотум доверия в парламенте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на парламентский телеканал Vouli.

Правительство получило поддержку 153 депутатов из 300. На голосовании фактически присутствовали 282 депутата, 136 из них были против.

Причиной вотума стало требование лидера оппозиции Кириакоса Мицотакиса. Он заявил о "неэтических высказываниях" первого заместителя министра здравоохранения Павлоса Полакиса в адрес кандидата в депутаты с ограниченными возможностями Стелиоса Кибуропулоса.

Полакис заявил, что тот получил работу в государственном секторе только благодаря закону о помощи людям с ограниченными возможностями.

Ранее британский парламент тоже сообщил о намерении выдвинуть новый вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй.