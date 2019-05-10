В Чечне на заправке взорвалась цистерна с газом

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В Чечне на заправке взорвалась цистерна с газом

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Фото: © Pixabay

Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 400–500 метров от места происшествия.

Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщает РИА "Новости".

По данным источника агентства в региональном управлении МЧС РФ, в селе Ножай-Юрт на окраине села горит газовая заправка. Согласно предварительной информации, одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных, вторая выгорает.

Уточняется, что ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 400–500 метров от места взрыва. Обстоятельства произошедшего выясняются. Как пишут пользователи социальных сетей, в результате инцидента никто не пострадал.

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