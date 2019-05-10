В состоянии двух пассажирок SSJ-100 отмечается положительная динамика

Также стало известно, что власти Мурманской области начали процесс выплаты компенсаций близким пострадавших.

Состояние двух жительниц Мурманской области, пострадавших в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьево, по-прежнему остаётся тяжёлым, но врачи наблюдают у них положительную динамику. Об этом сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

— В состоянии обеих северянок, которые находятся в тяжёлом состоянии в больницах Москвы после трагедии с самолётом, есть положительная динамика. Огромное спасибо врачам! — написал он в "Фейсбуке".

Кроме того, Чибис сообщил, что в области начали выплачивать компенсации близким пострадавших.

— 17 человек получили первые выплаты, процесс отработки документов продолжается. Единый центр оформления работает в областном правительстве, справки выдаются без госпошлин, — добавил он.

Он отметил, что все кураторы, ответственные службы и лица находятся в едином чате и в онлайн-режиме занимаются оперативным решением всех вопросов без выходных.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что две пассажирки загоревшегося в Шереметьево рейса Москва — Мурманск остаются в тяжёлом состоянии. Медики собрали консилиум с участием лучших комбустиологов (специалистов по ожогам), на котором согласовали курс лечения. По её словам, врачи ожидают улучшения их состояния.