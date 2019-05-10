В РФС не удовлетворены результатами юношеской сборной на чемпионате Европы

Российская футбольная команда не набрала ни одного очка в трёх матчах на групповых этапах.

Руководство Российского футбольного союза (РФС) осталось недовольным результатами выступления сборной России на юношеском чемпионате Европы в Ирландии. Об этом сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев ТАСС.

— К сожалению, юношеская сборная России под руководством Дмитрия Хомухи не смогла выполнить задачу выхода из группы на юношеском чемпионате Европы в Ирландии, — сказал он.

Сборная России в пятницу, 10 мая, проиграла сборной Венгрии со счётом 2:3, поэтому матч оказался последним для россиян. В турнирной таблице команда не набрала ни одного очка и лишилась шанса выйти в плей-офф. Сборная также проиграла командам Исландии (2:3) и Португалии (1:2).

— Безусловно, три поражения — совсем не тот результат, на который мы все рассчитывали. Но если посмотреть на ход этих матчей, то ни в одном из них наши ребята не выглядели мальчиками для битья, везде оказывали упорное сопротивление и уступили с разницей в один мяч, — подчеркнул Алиев.

Он также добавил, что с точки зрения "самоотдачи и силы воли" к сборной претензий нет. Алиев отметил, что уровень на юношеском чемпионате Европы высокий и составлять конкуренцию лучшим командам российской сборной удаётся не всегда.

Юношеская сборная России за всю историю выходила на чемпионат Европы четыре раза, дважды став победителем и один раз — бронзовым призёром.

— Поэтому нынешним результатом мы не удовлетворены, хотя очень надеялись на опыт Дмитрия Хомухи и успешную игру этой команды в Ирландии, — добавил директор.

Алиев сообщил, что после возвращения команды будет проведён анализ выступления для объективной оценки сборной.

Однако сборной России по хоккею удалось показать хороший результат: россияне обыграли команду Норвегии в первом матче на чемпионате мира.