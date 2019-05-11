Порошенко подтвердил, что ходил на допрос в Генпрокуратуру Украины

Действующий президент Украины Пётр Порошенко действительно был допрошен следователями Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по делу о событиях на майдане в 2014 году, когда неизвестные снайперы убили в центре Киева более 50 человек.

— Сегодня повторно давал прокурорам показания в рамках расследования дела о преступлениях против участников "революции достоинства" на майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия, — написал он в "Твиттере".

Украинский лидер добавил, что расследование этого дела "чрезвычайно важно" для украинского общества, и выразил уверенность, что все виновные "обязательно будут наказаны".

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Пётр Порошенко был вызван на допрос в Генпрокуратуру страны по делу о стрельбе на Евромайдане.