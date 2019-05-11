СМИ: Выборы архиепископа Америки переносятся из-за секс-скандала

Самым вероятным кандидатом на этот церковный пост теперь является митрополит Галльский Эммануил.

Выборы архиепископа Америки, которые были запланированы на 11 мая, переносятся на июнь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в церковных кругах.

Источник опроверг данные о том, что американским архиепископом якобы уже избран митрополит Прусский Элпидофор (Лаприанидис), а в субботу объявят лишь имя нового архиепископа.

— Против выступила американская архиепископия, которая направила письмо Варфоломею, где просит учесть её мнение. Элпидофор вовлечён в скандал с монахами Паисием и Лукетиосом, которых в 2012 году лишили сана за сексуальные оргии в их монастырях. Тогда патриархия впервые решила лишить священнослужителей сана, не прибегая к церковному суду, — приводит агентство слова собеседника.

По его словам, Элпидофор был другом обоих священнослужителей, получал от них подарки и пытался скрыть скандал. Как отмечает источник, этот митрополит не будет избран архиепископом, потому что Варфоломей не хочет навредить своей репутации.

Собеседник агентства также назвал недостоверными сообщения, что Элпидофор уже избран, а Эммануил Галльский, активно помогавший патриарху в предоставлении "новой церкви" Украины автокефалии, отказался выдвигать себя на эту должность.

— Эммануил Галльский говорит, что якобы не хочет, что он скромный, но в действительности он этого очень хочет. И его изберёт патриарх, — цитирует агентство своего источника.

По его словам, выборы пройдут после 10–15 июня.

Глава Греческой православной архиепископии Америки 91-летний Димитрий 4 мая после встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем подал прошение об отставке. Синод Константинопольской церкви принял отставку на заседании 9 мая.