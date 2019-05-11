СМИ: Выборы архиепископа Америки переносятся из-за секс-скандала

Выборы архиепископа Америки, которые были запланированы на 11 мая, переносятся на июнь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в церковных кругах.
Источник опроверг данные о том, что американским архиепископом якобы уже избран митрополит Прусский Элпидофор (Лаприанидис), а в субботу объявят лишь имя нового архиепископа.
— Против выступила американская архиепископия, которая направила письмо Варфоломею, где просит учесть её мнение. Элпидофор вовлечён в скандал с монахами Паисием и Лукетиосом, которых в 2012 году лишили сана за сексуальные оргии в их монастырях. Тогда патриархия впервые решила лишить священнослужителей сана, не прибегая к церковному суду, — приводит агентство слова собеседника.
По его словам, Элпидофор был другом обоих священнослужителей, получал от них подарки и пытался скрыть скандал. Как отмечает источник, этот митрополит не будет избран архиепископом, потому что Варфоломей не хочет навредить своей репутации.
Собеседник агентства также назвал недостоверными сообщения, что Элпидофор уже избран, а Эммануил Галльский, активно помогавший патриарху в предоставлении "новой церкви" Украины автокефалии, отказался выдвигать себя на эту должность.
— Эммануил Галльский говорит, что якобы не хочет, что он скромный, но в действительности он этого очень хочет. И его изберёт патриарх, — цитирует агентство своего источника.
По его словам, выборы пройдут после 10–15 июня.
Глава Греческой православной архиепископии Америки 91-летний Димитрий 4 мая после встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем подал прошение об отставке. Синод Константинопольской церкви принял отставку на заседании 9 мая.
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