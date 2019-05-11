В Бразилии одобряют решение Мадуро открыть венесуэльскую границу

Бразильский лидер Жаир Болсонару выразил поддержку решению президента соседней Венесуэлы Николаса Мадуро об открытии границ между странами.

— Это разумное решение с его стороны. Вероятно, электроснабжение также будет восстановлено, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, невыполнение Каракасом своих обязательств по поставке электроэнергии в штат Рорайма на границе с Венесуэлой принесло большие неудобства, ведь из-за этого властям приходится тратить один миллион литров дизельного топлива для генераторов ежедневно.

Ранее об открытии границы в эфире государственного телевидения Венесуэлы объявил вице-президент страны по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами. Распоряжение президента начинает действовать 10 мая.

Венесуэльско-бразильская граница была полностью закрыта с конца февраля, а охранявшим её военным был отдан приказ стрелять на поражение. Такое решение было принято, чтобы не допустить попадания в страну гуманитарной помощи, на которой настаивал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.