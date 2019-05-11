В МИД рассказали, что США не выдали визы российским дипломатам

Как отметили в ведомстве, с точки зрения многосторонней дипломатии это "полный абсурд и совершенно недопустимая ситуация".

Нескольким представителям РФ, которые должны были принимать участие в работе третьей сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче американских виз, сообщил глава делегации начальник Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

— В результате противоправных действий США сразу несколько официальных представителей так и не смогли поучаствовать в нашем с вами форуме, — отметил Ермаков на заключительном заседании комитета.

По его словам, с точки зрения многосторонней дипломатии это "полный абсурд и совершенно недопустимая ситуация".

Ермаков также отметил, что Вашингтон грубо нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, чётко и однозначно требующему от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН и выдачи виз "безвозмездно и в возможно короткий срок".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что замглавы департамента информации и печати ведомства не смог вовремя получить американскую визу для участия в мероприятии в ООН по вопросам свободы СМИ.