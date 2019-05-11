70 африканских беженцев утонули по пути в Италию при крушении лодки

По крайней мере 70 человек утонули и ещё 16 были спасены после опрокидывания лодки с беженцами из Африки у берегов Туниса. Об этом сообщает агентство TAP.

— В 40 милях от побережья тунисской провинции Сфакс погибли как минимум 70 человек из числа нелегальных мигрантов из Африки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 16 человек были спасены находящимися неподалёку рыболовецкими судами. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь и решается вопрос о временном размещении.

Большинство пассажиров затонувшей лодки — жители стран южнее Сахары, судно приплыло от ливийского побережья и направлялось в Италию.

Первоначально Международная организация по миграции (МОМ) сообщала о как минимум 50 погибших в результате крушения. Всего же по её данным в текущем году в Средиземном море погибли 443 мигранта, а всего была предпринята 25 451 попытка пресечения границы ЕС.