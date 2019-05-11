Украинский министр рассказал о будущем ж/д сообщения с Россией

По его словам, наблюдается естественный спад количества поездок, но не планируется вводить на них запрет.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что российско-украинское железнодорожное сообщение прекращается само по себе. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

Как отметил министр, появляется естественный спад количества поездок из Украины в Россию. Однако он добавил, что не стоит ожидать окончательного запрета.

— Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет, — сказал Омелян.

Он добавил, что, хотя поезда в Россию и пользуются спросом, но не таким, как раньше, заполняемость вагонов регулярно сокращается.

— В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ, — уточнил министр.

Как отметил Омелян, "возить воздух не имеет смысла", поэтому количество поездов в Россию уменьшают.

Ранее в Кабинет министров Украины внесли предложение о полном прекращении российско-украинского железнодорожного сообщения. Однако 2018 год показал, что поезд Киев — Москва стал самым прибыльным заграничным направлением Украинских железных дорог.