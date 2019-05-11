В МИД считают, что ООН придётся подумать о переносе конференции по ДНЯО из США

Российские дипломаты полагают, что Вашингтон "напрямую дискредитирует генерального секретаря и секретариат организации".

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков заявил, что ООН придётся подумать над переносом конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в другую страну, если США, где должна пройти встреча в 2020 году, продолжат отказывать в визах делегатам России, передаёт РИА "Новости".

— Секретариату ООН придётся вести дело к организации проведения ОК ДНЯО 2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН, — сказал Ермаков.

Он подчеркнул, что США не имеют права препятствовать участию других государств в конференции ООН и тем более решать, кто войдёт в состав национальных делегаций.

Как отметил Ермаков, США подрывают устав ООН и "напрямую дискредитируют генерального секретаря и секретариат организации", которые должны вовремя решать все организационные вопросы.

Напомним, ранее в МИД России сообщили, что США не выдали визы российским дипломатам.