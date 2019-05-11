Спасатели локализировали пожар на автозаправке в Чечне

Огнеборцы провели тушение пламени мощными водяными струями, в 01:15 удалось сбить пламя.

Спасателям удалось локализировать пожар на автозаправке в чеченском селе Ножай-Юрт, где ранее взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России РИА "Новости".

— Огнеборцы провели тушение пламени мощными водяными струями, используя одновременно все находящиеся на местах расчёты. Благодаря этому в 01:15 удалось сбить пламя. В 01:25 пожар локализован, — сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в Чечне загорелась автозаправка из-за взрыва цистерны с газом. В тушении принимали участие около 150 человек, пострадавших и угрозы для жилых домов нет.