Спасатели локализировали пожар на автозаправке в Чечне

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Спасатели локализировали пожар на автозаправке в Чечне

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Фото: © ГУ МЧС России по Чеченской Республике

Огнеборцы провели тушение пламени мощными водяными струями, в 01:15 удалось сбить пламя.

Спасателям удалось локализировать пожар на автозаправке в чеченском селе Ножай-Юрт, где ранее взорвалась цистерна с газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России РИА "Новости".

Огнеборцы провели тушение пламени мощными водяными струями, используя одновременно все находящиеся на местах расчёты. Благодаря этому в 01:15 удалось сбить пламя. В 01:25 пожар локализован, — сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в Чечне загорелась автозаправка из-за взрыва цистерны с газом. В тушении принимали участие около 150 человек, пострадавших и угрозы для жилых домов нет.

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