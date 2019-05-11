Австралийский пилот вырубился в небе на 40 минут из-за того, что не позавтракал

Австралийский пилот-стажёр провёл в воздухе 40 минут без сознания, сообщает ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Случай произошёл ещё 9 марта. Пилот один летел из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд в пригороде Аделаиды. Накануне вылета он плохо спал ночью, а на завтрак съел лишь плитку шоколада. Более того, лётчик был простужен.
В воздухе у него началась головная боль и он поставил управление самолётом на автопилот. Диспетчерская пыталась установить связь с пилотом, однако это получилось, лишь когда он пришёл в сознание, пролетая над океаном. Он всё-таки посадил самолёт, но не без помощи диспетчеров.
Лётная школа Аделаиды, в которой стажировался пилот, намерена предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В частности, администрация учреждения обяжет пилотов сообщать перед полётом о продолжительности последнего сна и о приёме пищи.
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