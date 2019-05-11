Власти Китая призвали США не так яро "демонстрировать гнев"

Китай будет вынужден принять ответные меры на инициированное США повышение пошлин для ряда китайских товаров, но надеется на более сдержанные реакции Вашингтона в переговорах. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

— Если Соединённые Штаты повышают пошлины, мы обязаны ответить. Но мы, конечно, надеемся, что за океаном будут придерживаться сдержанной позиции по этому вопросу, тогда и наша сторона будет действовать так же. Нельзя беспредельно демонстрировать гнев, — сказал он в интервью CCTV.

Он также в очередной раз подчеркнул разочарованность от решения администрации США о повышении пошлин и заявил, что Китай выступает "решительно против" подобных мер, ведь это "не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру".

Примечательно, что, пока глава китайской делегации на торговых переговорах в США Лю Хэ общается с журналистами об уже состоявшемся повышении ввозных пошлин со стороны США для ряда товаров из КНР до 25%, президент США Дональд Трамп поручил ввести аналогичные меры для всего китайского импорта.

При этом ранее американский лидер заявил, что если переговоры с представителями КНР будут "хорошо продвигаться", то он может и отменить собственное решение.