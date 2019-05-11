Власти Китая призвали США не так яро "демонстрировать гнев"

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Власти Китая призвали США не так яро "демонстрировать гнев"

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Китай будет вынужден принять ответные меры на инициированное США повышение пошлин для ряда китайских товаров, но надеется на более сдержанные реакции Вашингтона в переговорах. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Если Соединённые Штаты повышают пошлины, мы обязаны ответить. Но мы, конечно, надеемся, что за океаном будут придерживаться сдержанной позиции по этому вопросу, тогда и наша сторона будет действовать так же. Нельзя беспредельно демонстрировать гнев, — сказал он в интервью CCTV.

Он также в очередной раз подчеркнул разочарованность от решения администрации США о повышении пошлин и заявил, что Китай выступает "решительно против" подобных мер, ведь это "не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру".

Примечательно, что, пока глава китайской делегации на торговых переговорах в США Лю Хэ общается с журналистами об уже состоявшемся повышении ввозных пошлин со стороны США для ряда товаров из КНР до 25%, президент США Дональд Трамп поручил ввести аналогичные меры для всего китайского импорта.

При этом ранее американский лидер заявил, что если переговоры с представителями КНР будут "хорошо продвигаться", то он может и отменить собственное решение.

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