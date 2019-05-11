Количество пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

По предположению полиции, причиной трагедии могла стать неосторожная манипуляция с порохом.

Число пострадавших при взрыве в Колумбии увеличилось до 26 человек, 16 из которых являются несовершеннолетними, информирует Heraldo.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Число погибших осталось неизменным: четыре человека скончались в результате взрыва в Боготе.

По сообщению телеканала Noticias RCN со ссылкой на полицию, причиной взрыва могла стать неосторожная манипуляция с порохом внутри дома. Правоохранители не исключают, что там могли готовить приспособления для игры, суть которой заключается в метании тяжёлых предметов в конверты с порохом.