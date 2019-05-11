Два человека погибли в ДТП с автобусом под Саратовом

Легковой автомобиль и автобус, который следовал по маршруту Волжский — Саранск, столкнулись этой ночью на 350-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в районе посёлка Сергиевский Саратовского района Саратовской области, в результате чего погибли два человека, сообщает РИА "Новости".

Как указывает агентство со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, автомобиль Daewoo Nexia, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Волжанин". В автобусе было 25 человек.

В результате ДТП водитель и пассажир Daewoo скончались на месте. В свою очередь, в автобусе никто не пострадал.

ГИБДД проводит проверку, детали уточняются.