В России ужесточат требования к производителям автобусов

Так, предусмотрена разработка стандарта, устанавливающего дополнительные требования к транспортным средствам категории М2, МЗ.

В России до 2025 года будут ужесточены требования к производителям пассажирских автобусов, соответствующий план по стандартизации уже был подготовлен. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Предусмотрена разработка стандарта, устанавливающего дополнительные требования к транспортным средствам категории М2, МЗ (более восьми пассажирских мест. — Прим. Лайфа), — рассказали журналистам в МВД России.

Отмечается, что в министерстве посоветовали обратиться за более подробными деталями будущих изменений уже в Росстандарт, поскольку он является главным исполнителем инициативы.

Ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин сообщил, что в рамках изменений на всех пассажирских автобусах, которые строятся на базе грузовых шасси, могут появиться подушки безопасности.