В проливе между японскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,9

Данных о пострадавших и разрушениях нет, транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 в субботу, 11 мая, в районе пролива между островами Кюсю и Сикоку. Однако угрозы цунами нет, сказано на сайте Японского метеорологического управления.

Сведений о пострадавших и разрушениях в управление не поступало, транспорт и коммунальные службы работают в штатном режиме.

Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 40 км ниже морского дна в проливе Бунго.

Днём ранее, 10 мая, в Японии при землетрясении пострадали два человека на острове Кюсю, расположенном на юго-западе. Они получили серьёзные ушибы.