СМИ: Ле Пен требует ухода Макрона, если он проиграет выборы в Европарламент

Политик обвинила президента в том, что он стал первым лидером страны, который использовал свой имидж для продвижения программы партии.

Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен полагает, что предстоящие выборы в Европарламент превратились для Франции в референдум доверия президенту Эмманюэлю Макрону, сообщает Le Parisien. В таком случае, уверена политик, Макрон должен будет последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост, если референдум будет проигран.

— Эти выборы в Европарламент становятся референдумом за или против Макрона. Я согласна с этим, но в сегодняшних условиях ему нужно поступить так же, как генералу Де Голлю: если он проиграет выборы, то должен будет уйти, — отметила французский политик в эфире канала LCI.

Она подчеркнула, что президент республики на сегодняшний день выполняет роль главы партии и руководителя избирательной кампании.

По словам Ле Пен, Макрон "опять ведёт себя как президент определённого движения, оставляя в стороне миллионы французов, к которым больше не обращается, которых не принимает в расчёт и с которыми даже — что хуже всего — борется".

Ле Пен также обвинила Макрона в том, что он стал первым президентом страны, который использовал свой имидж для продвижения программы партии накануне выборов в Европарламент.

Как передаёт газета, на сегодняшний день опросы показывают минимальный разрыв между партиями Макрона и Ле Пен в преддверии голосования.

Газета напоминает, что ранее в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Румынии Макрон объявил, что "приложит все усилия" для того, чтобы партия Ле Пен проиграла на выборах в Европарламент 26 мая.