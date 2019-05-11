Трамп не считает ракетные испытания в КНДР злоупотреблением своим доверием

В рамках большого интервью для Politico президент США Дональд Трамп сообщил, что не считает недавние ракетные испытания в КНДР чем-то выходящим за рамки обычного и нарушающим его доверие.

— Они (ракеты. — Прим. Лайфа) — малой дальности, и я не оцениваю это как злоупотребление доверием. Вы знаете, в каких-то вопросах я могу так считать, но не в этой ситуации, — сказал Трамп.

По его словам, подобные испытания для мировых государств являются "очень стандартными" вещами. Он также добавил, что не исключает своего возможного разочарования в новом северокорейском друге, но "не сейчас".

В начале мая вооружённые силы Северной Кореи провели серию испытаний ракетного вооружения малой дальности. Позже выяснилось, что операцией руководил лично глава государства Ким Чем Ын. Спустя несколько дней СМИ сообщили о новых запусках.