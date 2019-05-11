Французское Нацсобрание приняло законопроект о реставрации Нотр-Дама

Сообщается, что будут предусмотрены налоговые поблажки для тех, кто пожертвует деньги на восстановление собора.

Нижняя палата французского Национального собрания приняла законопроект в первом чтении о реставрации сгоревшего Нотр-Дама, сообщает телеканал LCP.

Документ был представлен в конце апреля на заседании кабмина Франции. 32 человека поддержали законопроект, пять были против и 10 воздержались.

Законопроект предусматривает введение налоговых послаблений для лиц, которые пожертвуют деньги на восстановление Нотр-Дама. Кроме того, в документе содержится ряд норм, поясняющих процедуру такого сбора.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошёл 15 апреля. Спустя пару часов после возгорания рухнули крыша и знаменитый шпиль здания. Люди со всего мира жертвовали средства на восстановление собора. В частности, Россия заявила о готовности предоставить реставраторов.