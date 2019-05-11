За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

Ещё примерно 40% амфибий, 33% кораллов и около трети всех видов морских млекопитающих могут исчезнуть навсегда в ближайшие годы.

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.

Так, по данным исследователей, общий земной объём добычи возобновляемых и невозобновляемых ресурсов составляет порядка 60 миллиардов тонн, что практически в два раза выше показателя 1980 года.

Производство сельхозпродукции выросло на 300% с 1970-го, сейчас на нужды сельского хозяйства и животноводства в мире тратится порядка 75% пресной воды, ими же "занято" порядка трети объёма суши, при этом продуктивность земной поверхности за указанные годы упала на 23%.

Заметный след человек оставил и в водной экосистеме, с 1980 года объём мусора из пластика в морских, и не только, водах вырос в 10 раз. Ежегодно в Мировой океан сбрасывается порядка 300–400 тонн токсичных отходов и тяжёлых металлов, из-за чего образовалось около 400 "мёртвых зон", по площади превосходящих Великобританию и занимающих 245 тысяч квадратных километров. Также с 1992 года вдвое увеличилась площадь городов.

Всё это привело к тому, что около миллиона видов животных на земле находится под угрозой вымирания, в частности, это касается порядка 40% амфибий, 33% кораллов и около трети морских млекопитающих и других.

По словам руководителя исследования Роберта Уотсона, человечество само разрушает основы своей экономики и средства к существованию и, согласно проведённому моделированию, ни по одному из сценариев не перестанет это делать к 2050 году, а может, и ещё дольше, если не будет проведена фундаментальная реорганизация принципов существования человека на планете.

Для подсчёта "результатов" деятельности человека на планете было привлечено более 400 учёных и экспертов со всего мира, которые в течение трёх лет занимались анализом данных из более чем 15 тысяч открытых и государственных источников.