Пушков заявил, что Гуайдо пока не оправдал надежд Запада

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Пушков заявил, что Гуайдо пока не оправдал надежд Запада

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как отмечает российский сенатор, оппозиционер уже готов подобраться к власти "на американских штыках".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, пока что не оправдал надежд западных стран, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Twitter-аккаунте.

Гуайдо пока не оправдал надежд зарубежных архитекторов "смены режима" в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата. Он явно переоценил свои силы и недооценил Мадуро, — написал он.

Как отмечает российский сенатор, "противостояние переходит в затяжную фазу". Более того, венесуэльский оппозиционер уже готов подобраться к власти "на американских штыках".

Напомним, 30 апреля 2019 года в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Однако, как позже признал сам Гуайдо, планы оппозиции провалились. Позже он заявил, что может попросить США вмешаться в конфликт.

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