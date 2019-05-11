Пушков заявил, что Гуайдо пока не оправдал надежд Запада

Как отмечает российский сенатор, оппозиционер уже готов подобраться к власти "на американских штыках".

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, пока что не оправдал надежд западных стран, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Twitter-аккаунте.

Гуйадо прка не оправдал надежд зарубежных архитекторов «смены режима» в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата. Он явно переоценил свои силы и недооценил Мадуро. Противостояние переходит в затяжную фазу. Гуайдо уже готов придти к власти на американских штыках. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 мая 2019 г.

— Гуайдо пока не оправдал надежд зарубежных архитекторов "смены режима" в Венесуэле: фронтальный натиск на власть не дал результата. Он явно переоценил свои силы и недооценил Мадуро, — написал он.

Как отмечает российский сенатор, "противостояние переходит в затяжную фазу". Более того, венесуэльский оппозиционер уже готов подобраться к власти "на американских штыках".

Напомним, 30 апреля 2019 года в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Однако, как позже признал сам Гуайдо, планы оппозиции провалились. Позже он заявил, что может попросить США вмешаться в конфликт.