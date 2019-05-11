Москва стала лидером среди европейских городов по числу электробусов

Ожидается, что к 2021 году их количество в столице будет составлять примерно от 600 до 800 единиц.

Москва стала первой среди европейских городов по числу электробусов. В пятницу, 10 мая, в столице вышел сотый, сообщил РИА "Новости" глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

— Сегодня у нас большое событие в жизни транспортного комплекса города Москвы: на линию выходит сотый электробус... Москва на сегодняшний день является теперь номером один в Европе по количеству электробусов, которые работают на маршрутах города, — рассказал он.

Ликсутов добавил, что техника полностью соответствует техническому заданию, которое разработал департамент московского транспорта.

Более того, расходы Мосгортранса сократились почти на 11% с сентября 2018 года.

Сейчас электробусы ежедневно перевозят около 45–50 тысяч пассажиров в Москве.

— Мэр Москвы поставил нам задачу ежегодно покупать около 300 единиц, до конца года 300 единиц электробусов должны выйти на дороги Москвы, — отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что с 2021 года количество электробусов в столице будет составлять примерно от 600 до 800 единиц.

В то же время шведская компания Volvo представила первый в мире беспилотный электрический автобус. Транспорт оборудован GPS, многочисленными датчиками и камерами с трёхмерной трансляцией.