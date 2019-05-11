Во дворе американца произошла схватка двух медведей — видео

По словам хозяина дома, он был очень удивлён, обнаружив хищников на своей территории.

Американец Кори Бэйл стал свидетелем схватки двух медведей рядом со своим домом в Нью-Джерси. Видео противостояния опубликовано в YouTube.

Медведи, стоя на задних лапах, рычат и кусаются. Примечательно, что животные не обращают ни малейшего внимания на свидетеля событий. Однако американец через несколько секунд всё же решил возвратиться в дом, поскольку хищники подобрались ближе к крыльцу.

После необычного случая Бэйл рассказал порталу NJ.com о своих впечатлениях от увиденного. Он был очень удивлён, обнаружив хищников у себя во дворе.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео с медведем, крадущим конфеты с могил на кладбище.