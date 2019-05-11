В Китае выразили уверенность в сотрудничестве с США

Ранее стало известно, что в ходе переговоров сторонам не удалось договориться об условиях торговли и следующая встреча состоится уже в Пекине.

Сотрудничество Китая и США является единственно верным и необходимым путём для решения большого количества общих, и не только, проблем. Об этом заявил журналистам вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ после очередного раунда китайско-американских переговоров.

— Сотрудничество для нас остаётся единственным правильным выбором, и я уверен, что в будущем наши страны непременно будут сотрудничать, — сказал он на встрече с журналистами.

Он отметил, что у Пекина и Вашингтона помимо "общих интересов" есть также "многочисленные общие противники" и решить возникающие проблемы можно будет только при сотрудничестве обеих сторон.

Лю Хэ подчеркнул, что соглашение между странами будет достигнуто лишь на условиях взаимного уважения, и выразил надежду, что "американская сторона тоже сможет это осознать".

9–10 мая в Вашингтоне завершился 11-й по счёту раунд китайско-американских торговых переговоров. Несмотря на это, США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на некоторые китайские товары до 25%.

Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено, однако после этого стало известно о президентском распоряжении подготовиться к введению пошлин на весь импорт из КНР.