ООН: Поток венесуэльцев в Бразилию не увеличился после открытия границы

В организации готовы к возможному росту в ближайшие дни количества людей, нуждающихся в помощи.

Открытие Венесуэлой 10 мая границы с Бразилией не привело к росту потока беженцев из Боливарианской Республики в крупнейшую латиноамериканскую страну. К этому выводу пришли специалисты Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), наблюдавшие за ситуацией с бразильской стороны границы.

— Число венесуэльцев, прибывших сегодня, оказалось почти таким же, как в предыдущие дни. Вместе с тем УВКБ готово к возможному росту в ближайшие дни потоков людей, нуждающихся в помощи, и будет действовать вместе с другими партнёрами, вовлечёнными в разрешение ситуации, — говорится в сообщении организации.

По данным Федеральной полиции Бразилии, число венесуэльцев, которые ежедневно прибывали в северный штат Бразилии Рорайма с 1 января этого года и до закрытия границы 22 февраля, составляло в среднем 521 человек. Затем их число уменьшилось до 372 человек в день.

The Brazil-Venezuela border re-opened today @Refugees is there to ensure that those in need of protection get it pic.twitter.com/NpTx9k4jKi — William Spindler (@SpindlerWilliam) May 10, 2019

Ранее в пятницу вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами объявил об открытии с 10 мая сухопутной границы с Бразилией. По словам политика, это делается для восстановления "социальной, экономической, политической и культурной жизни стран", возобновления товарооборота.

В конце февраля президент республики Николас Мадуро приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр, расположенными в Карибском море. Это решение было принято после того, как оппозиция Венесуэлы объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь.