В Минобороны рассказали, в каких условиях находятся российские военные в Сирии

В армейскую столовую специально доставляют продукты из России, а свежие овощи и фрукты покупаются местные.

Для российских военных, проходящих службу на авиабазе Хмеймим в Сирии были созданы все условия, чтобы пребывание вдали от дома в непривычном климате было комфортным, рассказали журналистам представители базы.

По их словам, в армейскую столовую специально доставляют продукты из России, а свежие овощи и фрукты покупаются местные. Перед тем как попасть на стол, они проходят проверку на уровень радиации и нитратов. А в случае, если по какой-либо причине будет нарушено сообщение с РФ, база сможет несколько месяцев продержаться на имеющихся запасах сухпайков и бутилированной воды.

— В паёк входит говядина тушёная, рис с курицей и мясо с зелёным горошком, — сказал начальник продсклада Хеям Гусейнов.

Также специально для прохождения службы в жарком климате, где температура воздуха достигает 50 градусов, была разработана облегчённая форма из "дышащей ткани", а также "особый" элемент военной формы — шорты.

Особое внимание уделено быту военных на базе, здесь есть комнаты, где можно постирать и отгладить форму, комнаты отдыха и местная гордость — сразу две бани: дровяная русская и финская сауна. А для поддержания физической формы личного состава помимо футбольного поля и волейбольной площадки здесь также есть тренажёрный зал.

За здоровьем бойцов следят военные медики, в чьём распоряжении имеется современный медицинский центр с собственными источниками энергии, системой очистки воздуха и воды. В нём установлены рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ, оборудование для проведения экстренного анализа крови и мобильное реанимационное отделение для транспортировки пациентов в тяжёлом состоянии.

Также на базе находятся прошедшие отбор со всей России пожарные, как рассказал начальник службы пожарной безопасности майор Константин Нилинин, помимо выполнения своих основных задач они также проводят ежемесячные занятия по обмену опытом с сирийскими коллегами.

История базы Хмеймим началась в 2015 году, когда Сирия заключила с РФ договор о передаче одноимённого аэропорта в ведение российских военных и размещении на его территории военнослужащих. В сентябре того же года здесь разместилась авиационная группа российских ВКС.