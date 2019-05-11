В судоходный канал Хьюстона вытекли тонны нефтепродуктов

Точные масштабы разлива пока неизвестны, сообщений о пострадавших не поступало.

В судоходном канале Хьюстона в воду вытекли тонны нефтепродуктов после столкновения танкера и буксира, транспортировавших две баржи нефти, информирует телеканал CBS News со ссылкой на сообщение береговой охраны США.

Barges and oil tanker collide in Houston Ship Channel https://t.co/OMvEaejUUK pic.twitter.com/p5TsoEc9hQ — CBS News (@CBSNews) 11 мая 2019 г.

В результате столкновения одна из барж опрокинулась, вторая оказалась повреждена. Отмечается, что каждое из судов транспортировало около 25 тысяч тонн нефтепродуктов. Точные масштабы разлива пока не известны, сообщений о пострадавших не поступало.

Сейчас в операции по ликвидации последствий аварии принимают участие сотрудники профильной и спасательной служб, также прибыло хьюстонское пожарное судно. Эксперты ведут мониторинг качества воздуха.

Ранее сообщалось об утечке нефти на одной из платформ у побережья Бразилии. Объём разлива составил 941 литр.