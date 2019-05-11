СМИ: В Китае сразу два эсминца спущены на воду

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СМИ: В Китае сразу два эсминца спущены на воду

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Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Прошлый спуск судов на верфи в Даляне состоялся 3 июля 2018 года, тогда это были два корабля проекта 055.

В Китае сразу два ракетных эсминца типа 052D спустили на воду на судостроительной верфи в городе Далянь, находящемся на северо-востоке — в провинции Ляонин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание "Хуаньцю шибао".

Церемония спуска кораблей на воду состоялась утром 10 мая.

Прошлый спуск судов на судостроительной верфи в Даляне состоялся 3 июля 2018 года, тогда это были два эсминца проекта 055. Кроме того, из этого же порта вышел и первый китайский авианосец для проведения испытаний.

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