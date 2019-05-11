Япония попросила США снять ограничения на экспорт продукции из Фукусимы

После аварии на АЭС Вашингтон уже убрал многие барьеры, сейчас остались лишь небольшие технические вопросы.

Япония попросила США снять оставшиеся ограничения на экспорт продукции её префектур, которые ввели после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Такую просьбу озвучил министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава во время встречи со своим американским коллегой Сонни Пердью, сообщает корреспондент ТАСС.

Пердью сообщил, что направит прошение соответствующим чиновникам в своём ведомстве. Помимо этого министры обсудили торговлю между Японией и США и сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

После аварии, произошедшей на АЭС "Фукусима-1", ряд стран, в том числе и США, ограничили импорт продукции из Японии. За восемь лет Вашингтон убрал многие барьеры. Сейчас, по заявлению японской стороны, остаётся несколько небольших технических вопросов.

Кроме того, стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается заключить торговую сделку с Японией во время своего визита в мае 2019 года. Однако соглашение будет касаться денуклеаризации Корейского полуострова.