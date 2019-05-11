В Минобороны США и Польши обсудили расширение присутствия НАТО

Замглавы Минобороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский обсудили в ходе переговоров укрепление восточного фланга Североатлантического альянса за счёт расширения американского присутствия на территории Польши, говорится в сообщении Пентагона.

В заявлении указано, что на переговорах речь шла о "вариантах повышения безопасности восточного фланга НАТО за счёт устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которые будут поддерживаться польским правительством".

Оборонные ведомства двух стран, отмечает Минобороны США, "добиваются хорошего прогресса", стороны собираются продолжить переговоры.

— Более глубокое и более тесное сотрудничество двух стран в области безопасности критически важно для противодействия текущим угрозам и вызовам в сфере безопасности, — говорится в заявлении, которое приводит РИА "Новости".

Ранее Польша предложила Соединённым Штатам разместить у себя американскую бронетанковую дивизию на постоянной основе, взяв на себя расходы — около 1,5–2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто в двустороннем порядке вне рамок НАТО. Президент Польши Анджей Дуда предложил дать этой базе название "Форт Трамп".