На Алтае на полтора месяца приостановили поиски попавших под лавину туристов

Из-за неблагоприятных погодных условий применение авиации невозможно уже третий день.

Спасатели сегодня утром приняли решение на полтора месяца приостановить поиски туристов, которые попали под лавину в горах Алтая, из-за опасности схода ещё одной лавины.

— Поисковая группа в субботу возвращается на базу из-за ухудшения погодных условий, принято решение приостановить поиски туристов на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя регионального главка МЧС РФ.

В ведомстве указали, что из-за погоды применение авиации невозможно уже третий день. Связь со спасателями ведётся в одностороннем порядке, по спутниковому телефону они сообщают о выполненных мероприятиях несколько раз в день.

Площадь поисков составляет 60 на 100 кв. м, глубина снежной массы составляет 5 м. Как показывает практика, подобные поисковые работы могут затянуться на неопределённое время.

Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов тургруппы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить после удара стихии. Спустя два дня они смогли связаться со спасателями. Лайф восстановил картину произошедшего.