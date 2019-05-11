На Алтае на полтора месяца приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели сегодня утром приняли решение на полтора месяца приостановить поиски туристов, которые попали под лавину в горах Алтая, из-за опасности схода ещё одной лавины.
— Поисковая группа в субботу возвращается на базу из-за ухудшения погодных условий, принято решение приостановить поиски туристов на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя регионального главка МЧС РФ.
В ведомстве указали, что из-за погоды применение авиации невозможно уже третий день. Связь со спасателями ведётся в одностороннем порядке, по спутниковому телефону они сообщают о выполненных мероприятиях несколько раз в день.
Площадь поисков составляет 60 на 100 кв. м, глубина снежной массы составляет 5 м. Как показывает практика, подобные поисковые работы могут затянуться на неопределённое время.
Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов тургруппы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить после удара стихии. Спустя два дня они смогли связаться со спасателями. Лайф восстановил картину произошедшего.
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