Президент Туркмении объявил строгий выговор вице-премьеру

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за ослабление контроля над подчинёнными руководителями. Об этом сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

— За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам культуры и СМИ Абдыевой Бахаргуль Гурбанмырадовне объявлен выговор, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад аналогичные меры — строгий выговор с последним предупреждением — были приняты в отношении председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмаммета Гарлыева.

Кроме того, был уволен директор телерадиоканала "Мирас" ("Наследие") Бяшим Атаев, а сам Комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии оказался под строгими мерами воздействия главы государства.