Президент Туркмении объявил строгий выговор вице-премьеру

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Президент Туркмении объявил строгий выговор вице-премьеру

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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил строгий выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за ослабление контроля над подчинёнными руководителями. Об этом сообщает газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений заместителю председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам культуры и СМИ Абдыевой Бахаргуль Гурбанмырадовне объявлен выговор, — говорится в сообщении.

Несколько дней назад аналогичные меры — строгий выговор с последним предупреждением — были приняты в отношении председателя Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Нурмаммета Гарлыева.

Кроме того, был уволен директор телерадиоканала "Мирас" ("Наследие") Бяшим Атаев, а сам Комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии оказался под строгими мерами воздействия главы государства.

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