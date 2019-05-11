Принудительно посаженный ВВС Индии Ан-12 отпустили после досмотра

Ничего подозрительного найдено не было, и экипажу воздушного судна разрешили продолжить полёт.

Грузовой самолёт Ан-12, летевший из Тбилиси в Нью-Дели через пакистанский город Карачи и принудительно посаженный индийскими ВВС, отпущен после досмотра, информирует PTI.

Члены экипажа были допрошены полицией, был обследован груз, расследование велось несколько часов. Ничего подозрительного найдено не было, и экипажу разрешили продолжить полёт.

— Самолёт не следовал маршруту, санкционированному Службой управления воздушным движением, не отвечал на радиозапросы индийских служб. Так как самолёт вошёл в индийское воздушное пространство со стороны незапланированного пункта, дежурные перехватчики были срочно отправлены к этому самолёту, — приводит агентство сообщение пресс-службы ВВС.

Самолёт ранее сочли грузинским, поскольку он следовал из Тбилиси. Но, как сообщает издание India Today, после посадки стало ясно, что Ан-12 принадлежит Украине. Какой груз он перевозил и кому он предназначался, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Индии принудительно посадили сменивший курс транспортный самолёт из Грузии.