Умер сценарист трёх фильмов о Человеке-пауке

На 93-м году жизни от естественных причин умер известный американский сценарист Элвин Сарджент, информирует Deadline.
Пожилой кинодел скончался в своём доме в городе Сиэтл, данные об этом подтвердили изданию его помощники.
Сарджент написал сценарии фильмов "Богус" (1996), "Белый дворец" (1990), "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" (1972), "Чужие деньги" (1991), "Где угодно, только не здесь" (1999), "Неверная" (2002), а также трёх фильмов о Человеке-пауке (2004, 2007, 2012).
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