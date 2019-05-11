Умер сценарист трёх фильмов о Человеке-пауке

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Умер сценарист трёх фильмов о Человеке-пауке

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Элвин Сарджент (посередине). Фото: © AP Photos / Todd Williamson

На 93-м году жизни от естественных причин умер известный американский сценарист Элвин Сарджент, информирует Deadline.

Пожилой кинодел скончался в своём доме в городе Сиэтл, данные об этом подтвердили изданию его помощники.

Сарджент написал сценарии фильмов "Богус" (1996), "Белый дворец" (1990), "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток" (1972), "Чужие деньги" (1991), "Где угодно, только не здесь" (1999), "Неверная" (2002), а также трёх фильмов о Человеке-пауке (2004, 2007, 2012).

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