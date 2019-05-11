Учёные обнаружили "восставший из мёртвых" вид птиц

Учёные из Портсмутского университета и Музея естественной истории Великобритании зафиксировали уникальный случай "восстания из мёртвых", речь идёт об исчезнувшем несколько десятков тысяч лет назад виде наземных птиц — кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri).

Как говорится в статье в Zoological Journal of the Linnean Society, кювьеров пастушок из семейства белогорлых птиц, его размер сопоставим с курицей, проживал он на атолле Альдабра, входящий в состав сейшельских островов. Когда остров ушёл под воду, все представители вида погибли, поскольку не умели летать.

Приблизительно 100 тысяч лет назад уровень воды опустился обратно и остров снова поднялся на поверхность. И совсем недавно исследователям удалось обнаружить на нём "свежие" останки давно вымершего вида, что вызвало немало вопросов.

Как оказалось, всему виной итеративная эволюция — частный случай параллельной эволюции, суть которого в том, что один и тот же вид может развиться от общего предка, но в разное время. Очевидно, после поднятия острова из морских глубин прародитель вьюнков вновь прилетел на атолл и снова эволюционировал в нелетающую птицу, поскольку на острове попросту нет природных врагов.