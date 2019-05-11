Косачёв назвал темы обсуждения Совета губернаторов России и Японии 13 мая

На предстоящей встрече губернаторов России и Японии главной темой для обсуждения станет гуманитарное сотрудничество двух стран. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

— Важнейшей темой для обсуждения станет активизация гуманитарных контактов: молодёжные, образовательные, научные, культурные обмены на уровне регионов двух стран. Уверен, что у каждого субъекта России, как и у каждого региона Японии, есть что предложить и что попросить, — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Он отмечает, что российско-японское сотрудничество — это "дорога с двусторонним движением" и Совфед представляет для неё платформу, позволяющую построить взаимоотношения отдельно от политики.

В ходе встречи также будут затронуты вопросы полномочий регионов, к которым они могут прибегать для развития сотрудничества в реальном секторе экономики. Кроме того, отдельными пунктами повестки станут взаимодействие малого и среднего бизнеса, а также развитие цифровых технологий в экономике.

Совет губернаторов России и Японии является преемником Совета губернаторов Японии и СССР, созданного ещё в 1968 году. За прошедшие годы было проведено 15 заседаний, однако с 2010 года в этом направлении "работа не велась".