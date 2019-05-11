В Хабаровском крае ищут четверых пропавших рыбаков с перевернувшейся лодки

Уже третьи сутки спасатели ГУ МЧС по Хабаровскому краю не могут найти четверых рыбаков, исчезнувших после того, как их катер перевернулся на реке Амур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным спасателей, катер перевернулся 8 мая в районе острова Киори Комсомольского района.
За время поисков, в которых также принимали участие сотрудники полиции, было обследовано более 211 километров местности, береговой линии, но безрезультатно. Сообщается, что операция будет продолжена.
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