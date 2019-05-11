Сирийская армия уничтожила более 40 террористов в провинции Хама

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Сирийская армия уничтожила более 40 террористов в провинции Хама

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как отмечается, террористы пытались вернуть под свой контроль населённый пункт Кафр-Набуда.

Бойцы армии Сирии уничтожили более 40 членов группировки "Джебхат ан-нусра"* на севере провинции Хама. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Отмечается, что сирийские военные также уничтожили несколько единиц бронетехники и реактивные установки противника.

По данным телеканала, террористы пытались вернуть под свой контроль населённый пункт Кафр-Набуда.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости уничтожить группировку "Джебхат ан-нусра" в Идлибе, со стороны которой подверглась атаке российская авиабаза.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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