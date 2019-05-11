Министры сельского хозяйства стран G20 планируют обсудить вопрос привлечения молодёжи в сельское хозяйство на фоне старения населения, которое вовлечено в аграрный бизнес. Об этом на открывшейся в Ниигате встрече заявил глава японского ведомства Такамори Ёсикава.

Кроме того, Ёсикава надеется, что участники G20 смогут поделиться полезными практиками и обменяются мнениями по насущным вопросам. По его словам, представители ведомств должны "лицом встретить вызовы", которые стоят перед международным сельским хозяйством.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Правительства Японии Синдзо Абэ встретятся в Осаке на полях саммита G20. Министры стран G20 обсудят, как привлечь молодёжь в сельское хозяйство.