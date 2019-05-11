Адвокат Трампа отменил поездку на Украину, чтобы не столкнуться с "врагами США"

По мнению юриста, окружение избранного президента Незалежной Владимира Зеленского явно не является сторонниками лидера Штатов.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев из-за вероятной встречи с "врагами Соединённых Штатов и американского лидера". Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Джулиани отметил, что речь идёт о "человеке, который уже был осужден и который был уличён в причастности в оказании помощи демократам", но имени его не уточнил.

Американский юрист также утверждает, что избранный президент Украины Владимир Зеленский окружён людьми, которые явно не являются сторонниками Трампа.

Ранее сообщалось, что Джулиани хотел встретиться в Киеве с Зеленским, чтобы убедить его провести расследование в интересах Дональда Трампа.