Университет в Британии решил предложить "курс счастья"

Необычные занятия решили сделать после того, как несколько студентов вуза покончили с собой в течение последних трёх лет.

Бристольский университет в Великобритании проведёт для своих студентов "уроки счастья". Об этом сообщает The Independent.

Курс продлится 12 недель. Его будет вести профессор психологии Брюс Худ. Он объяснит учащимся, как достичь счастья. Необычные занятия решили сделать после того, как несколько студентов вуза покончили с собой в течение последних трёх лет.

Лекции начнутся в сентябре и будут проходить раз в неделю. Студентам дадут на выбор задания, которые они будут выполнять между занятиями. Во время учебной программы их будут учить больше спать, медитировать, выражать благодарность людям и делать добрые дела.