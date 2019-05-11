Жителю Уфы подбросили к подъезду гроб, подписанный его именем

На погребальном ящике указали номер квартиры и нацарапали "Валерке", напугав и "получателя", и соседей.

Жителю Советского района Уфы подбросили гроб, подписанный его именем. Ящик для погребения оставили у входа в подъезд многоэтажки. Чтобы не было сомнений, кому предназначен жуткий подарок, на гробу написали номер квартиры и имя адресата. Об этом сообщает портал Ufacitynews.ru.

Местные жители рассказали, что через полчаса гроб уже увезли на помойку. У соседей есть две версии, кто автор посылки. Это либо коллекторы, либо знакомые, которые неудачно пошутили. Возможно, второй вариант небеспочвенный, ведь на гробу было написано "Валерке".

Ранее Лайф рассказывал, как глава Думы на Урале подбросил на рабочее место коллеге траурный венок. А в Мурманске неизвестные бросили на улице машину с гробом и венками, причём неподалёку находился детский сад.