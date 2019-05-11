Опубликовано видео лобового столкновения BMW и автобуса в Красноярске

Возможной причиной смерти водителя иномарки называют то, что он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Авария, которая случилась на улице Высотной в Красноярске, попала на камеры наружного наблюдения. Кадры публикует на своём канале "ЧП Красноярск".

Как ранее писал Лайф, водитель 1998 года рождения на BMW пятой серии столкнулся с автомобилями Mazda 6 и Volkswagen, которые двигались в попутном направлении, от касательного удара он вылетел на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автобусом НефАЗ.

Молодой человек за три года водительского стажа девять раз привлекался к административной ответственности: два — за непристёгнутый ремень безопасности и семь раз — за превышение скорости, сообщили ТВК в ГИБДД. Сам он погиб, его пассажирка и несколько пассажиров автобуса попали в больницу.