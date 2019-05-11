Адвокат Вышинского с помощью соцсетей собрал деньги на залог за себя

Сбор средств занял два дня. Близкие, знакомые и даже чужие люди перевели ему почти полмиллиона рублей.

Адвокат арестованного руководителя портала РИА "Новости-Украина" собрал с помощью социальных сетей 192 100 гривен (около полумиллиона рублей). Такую сумму суд назначил ему в качестве залога. Об этом Андрей Доманский накануне сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана! Ещё раз всем огромное спасибо!!! — пишет Доманский.

Напомним, в апреле против Доманского возбудили уголовное дело за якобы незаконную приватизацию помещения в Киеве. Залог в 192 100 гривен стал одним из условий, чтобы адвокат не попал под арест. Причём своё решение суд вынес 8 мая, а сумму необходимо было внести до 13 мая.

Адвокат сообщил в социальных сетях, что таких денег у него нет.

Отметим, что Андрей Доманский защищает руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Как мы уже сообщали, Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.

Сам юрист считает преследование со стороны украинских силовиков попыткой киевских властей повлиять на процесс защиты российского журналиста.