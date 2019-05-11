В США клоун напугал целый город, заманивая детей конфетами

Полицейские искали "злоумышленника" по всему штату Теннеси и очень удивились, когда определили личность подозреваемого.

В американском штате Теннеси город Кларксвилл перепугал подозрительный клоун, который с помощью конфет заманивал школьников младших классов в свою машину. Об этом сообщает городской сайт Clarksvillenow.com.

Мужчина с клоунским гримом припарковался у одной из школ и незадолго до первого звонка предложил двум пятиклассникам подойти ближе, чтобы взять конфеты. При этом он не выходил из автомобиля и не глушил двигатель. Настойчивость незнакомца напугала детей, и они убежали.

Когда о подозрительном клоуне узнала администрация школы, его уже не было на парковке. Родители узнали обо всём и были напуганы. Местный шериф начал поиски мужчины.

Вскоре полиция вышла на след странного клоуна. Им оказался пожилой мужчина, который раз в год в свой день рождения наряжается в костюм клоуна и раздаёт конфеты детям. Никакого злого умысла в его действиях не оказалось.

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