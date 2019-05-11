В Японии ветер обрушил на школьников навес от солнца

В городе Кагамииси японской префектуры Фукусима на учеников начальной школы, которые участвовали в спортивном соревновании, ветром опрокинуло навес от солнца, сообщает телеканал NHK.
Фукусимская метеорологическая обсерватория сообщила журналистам, что сегодня и в другие жаркие дни, когда температура превышает 25 градусов Цельсия, восходящие потоки воздуха завихряются и создают мини-торнадо.
В прошлом году Лайф рассказывал, что на семерых спящих детей обрушился потолок во время урагана в Башкирии.
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