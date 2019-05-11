В Японии ветер обрушил на школьников навес от солнца

Не менее семи детей получили травмы и находятся в больнице. По данным полиции, есть другие пострадавшие, чьи родители не повели их к врачам.

В городе Кагамииси японской префектуры Фукусима на учеников начальной школы, которые участвовали в спортивном соревновании, ветром опрокинуло навес от солнца, сообщает телеканал NHK.

Фукусимская метеорологическая обсерватория сообщила журналистам, что сегодня и в другие жаркие дни, когда температура превышает 25 градусов Цельсия, восходящие потоки воздуха завихряются и создают мини-торнадо.

В прошлом году Лайф рассказывал, что на семерых спящих детей обрушился потолок во время урагана в Башкирии.