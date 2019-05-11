Врачи бросили "пьяного" пациента под забором, и он умер

Теперь следователям предстоит выяснить, почему врачи решили не оказывать мужчине помощь.

Прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело в отношении сотрудников скорой помощи города Переславля-Хмельницкого о ненадлежащем выполнении медработниками своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба украинского надзорного ведомства.

Как отмечается, сотрудники экстренной медицинской помощи посчитали пациента пьяным и вместо больницы доставили больного, который на тот момент уже находился без сознания, к дому сельского головы, где, достав его из кареты скорой помощи, положили на землю возле забора.

Спустя некоторое время сельский председатель повторно вызвал медиков — и приехавшая в том же составе бригада забрала больного в местную больницу. Через два дня тот скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин пожаловался на долгое ожидание скорой помощи.